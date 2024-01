Polizeirapport

25-jährige Autofahrerin flieht im Thurgau auf der Autobahn vor der Polizei – festgenommen

Eine 25-jährige Autofahrerin hat sich am Samstagabend auf der Autobahn A7 im Thurgau einer Polizeikontrolle entzogen. Sie konnte schliesslich in Tägerwilen TG angehalten werden, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. Weil er sich illegal in der Schweiz aufhielt, wurde auch ihr 19-jähriger Beifahrer festgenommen.

Die Autolenkerin missachtete kurz nach 21.00 Uhr beim Rastplatz Kefikon das Haltezeichen einer Polizeipatrouille, beschleunigte und flüchtete in Richtung Kreuzlingen, wie es in der Mitteilung heisst. Mit Unterstützung des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit habe die 25-Jährige dann in Tägerwilen festgenommen werden können.

Die Schweizerin sei als fahrunfähig beurteilt und eine Blutentnahme und Urinprobe angeordnet worden. Den Führerausweis musste sie abgeben. Auf dem Beifahrersitz sass ein 19-jähriger Russe, wie die Polizei weiter schreibt. Weil gegen ihn eine Einreisesperre vorliege, sei er ebenfalls festgenommen worden.

(dab/sda)