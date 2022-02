Toter und Schwerverletzter bei Frontalkollision in der Waadt

Im Kanton Waadt sind zwei Autos auf der Kantonsstrasse zwischen Cheseaux und Sullens am Donnerstagmorgen frontal zusammengestossen. Ein 38-jähriger Mann kam dabei ums Leben, ein 37-Jähriger wurde schwer verletzt und mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht.

Der Fahrer eines von Sullens in Richtung Cheseaux fahrenden Autos verlor in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Waadtländer Kantonspolizei mitteilte. In der Folge konnte ein entgegenkommendes Auto die Kollision nicht mehr verhindern.

Dessen Fahrer, ein 37-jähriger Pole, wurde schwer verletzt und mit einem Krankenwagen ins Universitätsspital Chuv in Lausanne gebracht. Er ist ausser Lebensgefahr. Der Fahrer des Autos, das von der Spur abkam, erlag im Chuv an den Folgen seiner Verletzungen. Es handelte sich um einen 38-jährigen im Kanton Waadt wohnhaften bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen.

Die Waadtländer Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. Der Verkehr wurde für die Rettungsarbeiten, die Unfallaufnahme und die Ermittlungen mehrere Stunden lang unterbrochen. (sda)