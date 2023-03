Polizeirapport

22-jähriger Töfffahrer schwer verletzt nach Kollision in Duggingen BL

Bild: Kapo bl

Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagabend in Duggingen BL frontal in ein Auto gekracht, das ihm den Vortritt genommen hatte. Der Töfffahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der 54-jährige Autolenker war von einem Vorplatz auf die Strasse eingebogen, auf welcher der 22-Jährige unterwegs war, wie die Polizei Basel Landschaft am Samstag mitteilte. Dort kam es zur frontal seitlichen Kollision.

Der Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Spital eingeliefert. Die beiden beschädigten Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (sda)