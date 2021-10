Männer mit Totenkopfmaske überfallen Laden in Reiden (LU)

In Reiden LU ist am Freitag um 4.30 Uhr der Avec-Bahnhofladen überfallen worden. Die zwei Täter sind flüchtig, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Die Unbekannten hatten ihr Gesicht mit Totenkopfmasken verhüllt und bedrohten die Verkäuferin mit einer Pistole und einem Messer.

Bild: keystone

Die Verkäuferin wurde beim Überfall nicht verletzt. Die Täter waren mit dem Angebot im Laden offenbar nicht zufrieden. Sie hätten das Geschäft durchsucht und seien anschliessend ohne Beute durch den Lieferanteneingang in unbekannte Richtung geflüchtet, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Polizei sucht Zeugen, welche auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise an: 041 248 81 17.

(yam/sda)