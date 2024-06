Polizeirapport

Andrea Lutz wird vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Die 48-jährige Andrea Lutz wird seit Mittwochabend vermisst, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Die in Wald wohnhafte Frau wurde am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr bei der Tankstelle an der Rütistrasse 29 in Wald letztmals gesehen.

Wird vermisst: Andrea Lutz.

Andrea Lutz ist ca. 166 cm gross und von fester Statur. Sie hat mittellange braune Haare. Möglicherweise ist sie mit einem graune Seat Ibiza unterwegs, der die Nummer ZH 204499 hat. Als Sie letztmals gesehen wurde, trug Sie ein rotes Shirt, ein blaues Jeanshemd und eine graue Hose.

Es wird um schonendes Anhalten gebeten.

Die Kantonspolizei Zürich bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, sich telefonisch zu melden. Telefon 058 648 48 48.