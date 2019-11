Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Bieler Altstadt

Schweiz

Polizeirapport

Biel: Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Altstadt



In einem Bieler Altstadthaus ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Im Zug der Löscharbeiten trafen die Einsatzkräfte in einer Wohnung auf eine leblose Person. Es handelt sich um einen 55-jährigen Mann aus dem Kanton Bern.

Wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilten, wurde die Leiche des Mannes zur Bestimmung der genauen Todesursache ins Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der Umstände aufgenommen.

Alarmiert wurde die Polizei kurz nach 17.15 Uhr. Als sie und die Feuerwehr vor Ort eintrafen, stiessen sie auf starken Rauch und Flammen, die aus dem Gebäude schlugen. Ein weiterer Mann wurde aufgrund des Brands leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden. (sda)