Beim Tötungsdelikt in Vevey VD ist ene 60-jährige Frau ums Leben gekommen. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

60-Jährige in Vevey VD getötet – Lebensgefährte verhaftet

Bei einem Streit ist am Samstagnachmittag in Vevey, Kanton Waadt, eine 60-jährige Frau ums Leben gekommen. Als Täter verdächtigt wird ihr 59 Jahre alter Lebensgefährte. Der Mann, wie sein mutmassliches Opfer portugiesischer Staatsbürgerschaft, wurde festgenommen.

Gegen 15.00 Uhr sei bei der Waadtländer Polizeizentrale Meldung eingegangen, dass in einer Wohnung ein Drama stattgefunden habe, hiess es in einer Mitteilung der Waadtländer Behörden vom Samstagabend. Rettungskräfte versuchten vor Ort vergeblich, die Portugiesin, die in einer Wohnung in Vevey lebte, zu retten.

Die Justiz leitete leitete eine Strafuntersuchung ein, und die Sicherheitspolizei mit den Ermittlungen beauftragt. (sda)