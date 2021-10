Grosser Sachschaden bei Scheunenbrand im Aargau

Eine Scheune in Oberentfelden AG ist bei einem Feuer komplett zerstört worden.

Das Feuer ist am Dienstag kurz vor 16.00 Uhr auf einem Bauernhof an der Wallenlandstrasse ausgebrochen, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Die Brandursache ist noch unbekannt und wird abgeklärt.

Beim Brand wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch grosser Sachschaden, wie es in der Mitteilung heisst. (yam/sda)