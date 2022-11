Polizeirapport

Mann verletzt Frau in St. Gallen und raubt sie aus

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend eine Frau in einer Fussgängerunterführung in St. Gallen in die Beine gestossen, sodass sie zu Boden fiel. Anschliessend wollte er ihr die Handtasche stehlen, was ihm nicht gelang. Schliesslich flüchtete der Unbekannte mit etwas Bargeld.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 18 und 18.15 Uhr an der Langgasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Die 42-jährige Frau wurde in der Bahnhofsunterführung von hinten angegriffen. Sie verletzte sich beim Sturz leicht.

Als der Mann ihr die Tasche entwenden wollte, wehrte sie sich und Passanten eilten zu Hilfe. Der Täter flüchtete schliesslich. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)