Polizei nimmt in Winterthur Mann mit Armbrust fest

Bild: Shutterstock

Die Stadtpolizei Winterthur hat am Sonntagabend einen Mann festgenommen, der mit einer Armbrust bewaffnet unterwegs war. In der Wohnung des 44-jährigen Schweizers fand die Polizei weitere Waffen.

Was der Mann mit der Armbrust vorhatte, sei noch nicht klar, teilte die Stadtpolizei Winterthur am Montag mit.

Kurz nach 22 Uhr war bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass sich ein betrunkener Mann mit einem Gewehr an der Grüzefeldstrasse aufhalte. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte niemanden an, konnten den Mann dank Hinweise von Anwohnenden jedoch in seiner Wohnung festnehmen.

Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht, wie vermutet, ein Gewehr, sondern eine Armbrust bei sich trug. Die Polizei stellte zudem zwei weitere Armbrüste und einen Hochleistungspfeilbogen sicher, wie es weiter heisst. (sda)