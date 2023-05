Töfffahrer rammt in Romanshorn TG Mauer und wird schwer verletzt

Polizeirapport

Töfffahrer (ohne Ausweis) rammt in Romanshorn TG Mauer und wird schwer verletzt

Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist bei einer Ausfahrt auf einer entwendeten Maschine ohne Ausweis in Romanshorn TG schwer verunfallt. Er hatte am Samstag vor einem Kreisel die Kontrolle verloren und fuhr gegen eine Betonmauer. Dabei wurde der Mann laut Polizei schwer verletzt. Ein Helikopter brachte ihn in ein Spital.

Zum Unfall kam es kurz vor 13.30 Uhr auf der Arbonerstrasse vor dem Hofkreisel, wie die Thurgauer Kantonspolizei mitteilte. Aus noch unbekannten Gründen kam der Motorradfahrer von der Strasse ab. In der Folge kollidierte er mit der Mauer am rechten Fahrbahnrand.

Die Einsatzkräfte der Polizei stellten fest, dass der Zweiradlenker ohne Führerausweis unterwegs war. Zudem hatte er das Fahrzeug einem Verwandten entwendet.

(dsc/sda)