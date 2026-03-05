Polizeirapport

Reiterin stirbt bei Unfall im Waadtland

Eine 22-jährige Frau ist am Mittwoch bei einem Reitunfall im waadtländischen Ollon ums Leben gekommen. Ihr galoppierendes Pferd schleifte sie mehrere hundert Meter lang am Hals mit.

Die Reiterin führte ihr Pferd am Mittwoch gegen 17 Uhr an den Zügeln eine Strasse entlang, wie die Kantonspolizei Waadt am Donnerstag mitteilte. Das Pferd galoppierte aus noch ungeklärten Gründen plötzlich los und schleifte die Frau mit. Die Leine hatte sich um ihren Hals gewickelt.

Anwesende Personen und alarmierte Rettungskräfte versuchten vergeblich, die Frau wiederzubeleben. Die Schweizerin verstarb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eingeleitet. (sda)