Polizeirapport

Lastwagenchauffeur in Aadorf TG durch einstürzende Mauer getötet

Ein Lastwagenchauffeur ist am Samstag in Aadorf TG bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der 36-jährige Schweizer wollte seinen Lastwagen mit Kies füllen, als eine Stützmauer des Kieslagers einstürzte, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich in einem Kieslager in Aadorf TG. Bild: Gemeinde Aadorf

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 13.00 Uhr. Der 36-Jährige sei von der Mauer so schwer getroffen worden, dass er noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag, schrieb die Polizei.

Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Bergungsarbeiten. Die Umstände des Unfalls werden durch die Polizei abgeklärt. (sda)