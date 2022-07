Das Unglück ereignete sich unterhalb des Gipfels Scex Rouge. Bild: keystone

Polizeirapport

36-Jähriger stirbt bei Wingsuit-Unfall in Les Diablerets VD

Ein 36-jähriger Mann aus dem Kantons Wallis ist am Samstagmittag in Les Diablerets VD bei einem Wingsuit-Unfall ums Leben gekommen. Er prallte unterhalb des Gipfels des Scex Rouge in eine Felswand.

Der Unfall ereignete sich um 11.25 Uhr, wie die Kantonspolizei Waadt mitteilte. Die Rettungskräfte konnten beim Eintreffen am Unfallort und noch den Tod des im Wallis wohnhaften Mannes feststellen. Im Einsatz war auch ein Helikopter der Rega. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Die Polizei suchte Zeugen. (sda)