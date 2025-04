Sicht von aussen auf die Justizvollzugsanstalt in Witzwil. Bild: keystone

Polizeirapport

Italiener stirbt in einer Zelle in Witzwil

Ein 42-jähriger Italiener ist in der Justizvollzugsanstalt Witzwil in Gampelen BE verstorben. Die genaue Todesursache wird abgeklärt, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen könnten sowohl eine Fremdeinwirkung als auch eine Selbsthandlung ausgeschlossen werden, hiess es. Der Mann war kurz vor 07.45 Uhr ohne Lebenszeichen in einer Zelle aufgefunden worden. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch seinen Tod feststellen. (sda)