Polizeirapport

Tote in St.Margrether Solarium starb an einer Rauchvergiftung

Die Todesursache der am Montag in einem Solarium in St. Margrethen SG tot aufgefundenen Frau ist geklärt. Die 48-jährige Ukrainerin starb gemäss Mitteilung der Polizei an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Das ergab die Obduktion der Frau am Institut für Rechtsmedizin am Kantonsspital St. Gallen, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Ein Gewaltdelikt könne ausgeschlossen werden.

Die Frau ist am Montagvormittag in einem Solariumbetrieb tot aufgefunden worden. Sie befand sich in einer mit Rauch gefüllten Kabine. Zur Brandursache werde aktuell weiter ermittelt, hiess es in der Mitteilung. (sda)