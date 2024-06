Polizeirapport

Weiterer Brand in Elgg –Feuerwehr muss ausrücken

In Elgg ist in der Nacht auf Dienstag schon wieder ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr musste zu einem brennenden Auto ausrücken. In den vergangenen Monaten gab es jedoch eine ganze Brandserie, bei der ein Feuerteufel dahinterstecken dürfte. Auch beim jüngsten Brand vermutet die Polizei Brandstiftung.

Personen wurden beim Autobrand nicht verletzt. Die Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage einen entsprechenden Bericht von «20Minuten». Bei den laufenden Ermittlungen zur Ursache steht laut Polizeiangaben Brandstiftung im Vordergrund.

In den vergangenen Monaten brannten im Landstädtchen bei Winterthur mehrere Gebäude. An mehreren Fassaden gab es zudem Brandspuren. Um der Verunsicherung in der Bevölkerung etwas entgegenzuwirken, lässt die Gemeinde die Strassenlampen die ganze Nacht eingeschaltet.

Feuerwehrmann in Bonstetten verdächtigt

Auch in Bonstetten brannte es in den vergangenen Wochen gleich mehrfach. Rund ein Dutzend mal musste die Feuerwehr ausrücken. Die Polizei konnte schliesslich Ende Mai drei junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahre verhaften.

Einer der Verdächtigen ist Mitglied der Feuerwehr. Er war also an den Löscharbeiten seiner mutmasslich selber gelegten Brände dabei. (sda)