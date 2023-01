Polizeirapport

Mann bei Streit beim Bahnhof Basel mit Stichwaffe verletzt

Bei einem Streit am Freitagabend beim Bahnhof in Basel ist ein 31-jähriger Algerier mit einer Stichwaffe mittelschwer verletzt worden. Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter noch vor Ort festnehmen.

Zur gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es gegen 19.30 Uhr am Centralbahnplatz bei den Eingängen des Bahnhofs. Der Verletzte musste in die Notfallstation eingewiesen werden, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Samstag mitteilte.

Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 43-jährigen Rumänen. Der genau Tathergang und der Grund der gewalttätigen Auseinandersetzung sind noch nicht geklärt. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)