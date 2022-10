Polizeirapport

Mann nach Überfall auf Kiosk in Herisau AR festgenommen

Ein maskierter Mann hat am Samstagnachmittag in Herisau AR eine Kioskverkäuferin mit einem Messer bedroht und mehrere Hundert Franken Bargeld entwendet. Die Polizei nahm in der Folge einen Tatverdächtigen fest.

Dabei handle es sich um einen 32-jährigen Schweizer, teilte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Sonntag mit. Die Staatsanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden habe gegen den Mann ein Verfahren eröffnet.

Bereits am Samstagvormittag kam es in Herisau zu einem ähnlich gelagerten Vorfall. Ein ebenfalls maskierter und mit einem Messer bewaffneter Mann bedrohte in einem Verkaufsgeschäft einer Detailhandelskette eine Verkäuferin und erbeutete mehrere Hundert Franken Bargeld.

Ob der Verhaftete auch für den zweiten Überfall am Samstag in Herisau als tatverdächtig gilt, konnte die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nicht sagen. Die Ermittlungen seien im Gange, sagte ein Polizeisprecher.

Laut dem Zeugenaufruf der Polizei handelte es sich beim Räuber vom Samstagvormittag um einen Mundart sprechenden Mann im Alter zwischen 25 und 30 Jahre. (yam/sda)