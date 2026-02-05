Polizeirapport

Freiburger Polizei beschlagnahmt 60 gestohlene Velos

Die Diebe stahlen E-Bikes, Strassenvelos und Mountainbikes. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Die Kantonspolizei Freiburg hat rund 60 Velos mit einem Wert von über 250'000 Franken beschlagnahmt. Sie zeigte fünf Personen an, die einem kriminellen Netzwerk angehört haben sollen, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Bei den beschlagnahmten Velos handelt es sich um E-Bikes, Strassenvelos und Mountainbikes. Sie wurden in den Kantonen Freiburg, Bern, Neuenburg, Solothurn und Luzern gestohlen, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Bei den Verdächtigten handelt es sich um Personen aus Nordmazedonien im Alter von 21, 24, 26, 37 und 44 Jahren. Sie werden wegen banden- und gewerbsmässigen Diebstahls sowie wegen gewerbsmässiger Hehlerei bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, wie es weiter hiess.

Auf die Schliche kam die Polizei den Dieben, als sie im Juni 2025 in Murten eine Person beim Diebstahl von zwei Fahrrädern auf dem Parkplatz des Schwimmbads überraschte. Anschliessend entdeckten die Beamten einen Lagerraum in Villars-sur-Glâne.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Diebe ein kriminelles Netzwerk versorgten, das sich auf den Diebstahl von Velos und deren Transport in den Balkan spezialisiert hatte. Dort wurden die Velos weiterverkauft. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich gemäss Polizei nicht sagen, wie viele Lieferungen mit gestohlenem Material bereits in den Balkan erfolgt sind. (sda)