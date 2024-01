Polizeirapport

Zürich: 125 Autofahrer sind bei Kontrolle im Islisbergtunnel zu schnell

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Islisbergtunnel auf der A4 bei Hedingen in der Nacht auf Sonntag sind laut der Kantonspolizei Zürich 125 Autofahrerinnen und Autofahrer zu schnell gefahren. Acht Fahrer wurden bei der Staatsanwaltschaft wegen einer Überschreitung von 35 bis 79 Km/h angezeigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.

Sechs Autofahrer mussten ihre Führerausweise vor Ort abgeben. Einer der Gemessenen lenkte sein Fahrzeug ohne einen gültigen Führerausweis, wie es weiter heisst. 109 Fahrzeuglenker fuhren weniger als 25 km/h zu schnell und erhalten laut der Polizei eine Ordnungsbusse. Acht Personen lenkten ihr Fahrzeug mit 26 bis 34 km/h zu schnell.

Mit der Geschwindigkeitskontrolle erinnerte die Kantonspolizei daran, «dass die Fahrt durch einen Tunnel im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit höhere Anforderungen an die Fahrzeuglenkenden stellt». Im Kanton Zürich seien mehr als zehn Prozent der Autobahnkilometer in einem Tunnel. Das richtige Verhalten in einem Tunnel sollte daher immer wieder in Erinnerung gerufen werden, teilte die Polizei weiter mit. (sda)