Polizeirapport

Asthaufen am Waldrand von Birr AG geriet in Brand

Im aargauischen Birr ist am Dienstagabend ein Asthaufen in Brand geraten. Der Grund ist laut Angaben der Polizei noch unklar. Verletzte habe es keine gegeben.

Eine Drittperson meldete der Notrufzentrale gegen 19.15 Uhr Flammen am Waldrand bei Birr, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Umgehend seien die Feuerwehren Eigenamt und Brugg sowie Patrouillen der Regionalpolizeien Lenzburg und Brugg sowie der Kantonspolizei Aargau ausgerückt.

Der Asthaufen stand in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Bild: Kantonspolizei Aargau

Vor Ort hätten die Einsatzkräfte einen rund 15 auf 15 Meter grossen Asthaufen, der in Vollbrand stand, angetroffen. Die Feuerwehren hätten das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und das Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald verhindert. (sda)