Polizeirapport

Schweizer Wanderer stürzt nach Pony-Tritt über Steilgelände ab

Ein Schweizer Wanderer ist am Montag im österreichischen Vorarlberg durch den Hufschlag eines Ponys gegen den Oberkörper schwer verletzt worden. Der Mann stürzte nach dem Tritt einen steilen Hang hinunter und kam im Bereich eines Weidezauns zu liegen.

Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er sich nicht mehr selbst aufrichten konnte, er war jedoch ansprechbar. Seine Lebensgefährtin setzte einen Notruf ab, der Mann wurde laut Polizei per Helikopter geborgen und in ein Spital geflogen. Das Paar wanderte am späten Vormittag von St. Gerold in Richtung Blons.

Im Bereich eines steil abfallenden Pony- und Ziegengeheges folgten der Mann und die Frau einem Trampelfeld und verliessen dabei unabsichtlich den markierten Wanderweg. Als sie ihren Irrtum bemerkten, versuchten sie, zurück auf den 50 Meter höher gelegenen Weg zurückzugelangen. Dabei wurde eines der Ponys auf der Weide aufgeschreckt und trat gegen den Mann. (hkl/sda/apa)