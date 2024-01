Polizeirapport

Brennender Christbaum zerstört in Reinach BL Dachwohnung

bild: kapo bl

Vermutlich ein brennender Christbaum hat am Silvesterabend in Reinach BL eine Dachwohnung eines Mehrfamilienhauses unbewohnbar gemacht. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt.

Der Brand an der Thiersteinerstrasse brach kurz vor 21 Uhr aus. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr seien bereits dichter Rauch und Flammen aus der Dachwohnung der Liegenschaft gedrungen, teilte die Polizei Basel-Landschaft am Montag weiter mit. Der Brand habe eingedämmt und gelöscht werden können.

Vier Leichtverletzte

Das in der Wohnung befindliche Ehepaar im Alter von 76 und 77 Jahren hatte sich bei Brandausbruch auf der Dachterrasse in Sicherheit gebracht. Die beiden Personen wurden von der Feuerwehr evakuiert.

Neben dem Ehepaar wurde auch ein Feuerwehrmann mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Spitalpflege verbracht. Ein weiterer Feuerwehrangehöriger zog sich bei den Lösch- und Rettungsarbeiten eine leichte Beinverletzung zu.

bild: kapo bl

Während der Dauer der Löscharbeiten wurden die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Mehrfamilienhaushälfte evakuiert. Sie konnten laut Polizeiangaben inzwischen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

In der vom Brand betroffenen Dachwohnung entstand massiver Sachschaden. Die Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Schadenhöhe in der Dachwohnung sowie am Gebäude insgesamt lässt sich noch nicht beziffern.

Die Brandursache steht noch nicht abschliessend fest. Die Polizei geht laut ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Christbaum im Wohnzimmer in Brand geraten ist und sich das Feuer in der Folge in der Wohnung ausbreitete. Ermittlungen durch die Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft wurden aufgenommen. (sda)