Polizeirapport

Feuer auf Roche-Areal in Basel – Stromversorgung beeinträchtigt

Auf dem Roche-Areal in Basel ist in der Nacht auf Donnerstag ein Brand in einem Energieleitungstunnel ausgebrochen. Verletzte gab es laut Staatsanwaltschaft keine, allerdings ist die Stromversorgung im Roche-Areal beeinträchtigt – die Angestellten wurden von Roche aufgerufen, am Donnerstag nicht zur Arbeit zu erscheinen.

Die beiden Roche-Türme in Basel (Archivbild). Bild: keystone

Das Feuer war gegen 2.00 Uhr ausgebrochen, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Roche Werkfeuerwehr, die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt und die Industriefeuerwehr Region Basel brachten es nach rund zwei Stunden unter Kontrolle. Weder für Personen noch die Umwelt soll Gefahr bestanden haben. (sda)