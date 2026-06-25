Polizeirapport

Selzach SO: Primarschüler bringt ungeladene Waffe in die Schule

Ein Primarschüler hat am Dienstagnachmittag in Selzach SO eine ungeladene Waffe mit in die Schule genommen. Die von der Schule alarmierte Polizei stellte die Waffe sicher. Es bestand laut Polizeiangaben zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdungslage..

Wegen eines möglichen Verstosses gegen das Waffengesetz werde der Vorfall der kantonalen Jugendanwaltschaft gemeldet, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag weiter mit.

Diese werde den Fall weiter prüfen und bearbeiten. Aufgrund des Ermittlungsstandes und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte machte die Polizei keine weiteren Angaben.

Die Waffe sei nach Schulbeginn der Kantonspolizei gemeldet worden, hiess es weiter. Umgehend sei die Jugendpolizei der Kantonspolizei vor Ort ausgerückt. Die notwendigen polizeilichen Massnahmen seien eingeleitet worden. (sda)