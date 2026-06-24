Polizeirapport

Drei Festnahmen nach Einbruchversuch in Waffengeschäft in Höri ZH

Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Mittwoch drei Männer verhaftet. Diese versuchten, in ein Waffengeschäft in Höri einzubrechen.

Kurz vor 3 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass in ein Waffengeschäft eingebrochen werde, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte lokalisierten auf einem Vordach drei Männer, die fliehen wollten. Die Polizei nahm sie fest.

Bei den Verhafteten handelt es sich laut Polizei mutmasslich um drei Franzosen im Alter von 19 und 21 Jahren. (sda)