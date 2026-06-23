Polizeirapport

Wädenswil ZH: Velofahrer kracht ungebremst in LKW und wird schwer verletzt

Ein Velofahrer ist am Dienstagmorgen in Wädenswil ungebremst gegen einen stehenden Lastwagen geprallt und dabei schwer verletzt worden. Ein Rettungshelikopter flog den 60-Jährigen in ein Spital.

Kurz nach 9 Uhr war ein Lastwagen neben einer an die Strasse grenzenden Baustelle parkiert, um Material abzuladen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Weil der Platz knapp war, stand das Fahrzeug teils auf der Strasse und teils auf dem Trottoir.

Der Lastwagen stand teilweise auf dem Velostreifen, teilweise auf dem Trottoir. Bild: BRK News

Aus noch ungeklärten Gründen prallte ein in Richtung Richterswil fahrender Velofahrer ungebremst gegen das Heck des Lastwagens. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft untersuchen den genauen Unfallhergang. (sda)