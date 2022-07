Fünf Verletzte bei Unfall von Kleinbus auf A1 bei Oberbüren SG

Ein Kleinbus mit acht Insassen ist auf der Autobahn A1 bei Oberbüren SG am frühen Samstag verunfallt. Dabei wurden fünf Menschen leicht verletzt und danach in ein Spital gebracht. Laut Polizei war der Fahrer hinter dem Steuer kurz eingeschlafen.

Der 24-jährige Fahrer war mit dem Kleinbus und einem Anhänger um 04.00 Uhr von Wil in Richtung St. Gallen unterwegs, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte. Dabei nickte er gemäss eigenen Angaben hinter dem Steuer kurz ein. Der Bus prallte in eine Leitplanke und schlittere einige Meter an ihr entlang. Schliesslich kippte der Bus auf die Seite.

Beim Unfall verletzten sich der Lenker, drei Mitfahrerinnen und ein 13-jähriger Knabe. Sie konnten den Kleinbus selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst brachte sie anschliessend zur Kontrolle in verschiedene Spitäler.

Am Kleinbus und der Strasseneinrichtung entstand laut Polizei Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Der Kleinbus wurde durch die Polizei vorübergehend sichergestellt.

(dsc/sda)