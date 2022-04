19-Jähriger fährt mit 119 km/h durch 50er-Zone in Murten

Ein 19-Jähriger ist am Freitagabend in der Stadt Murten in einer 50er-Zone mit einer Geschwindigkeit von 119 Kilometern pro Stunde geblitzt worden. Sein Führerschein wurde eingezogen und das Fahrzeug beschlagnahmt.

Der Fahrer wurde anschliessend in Anwesenheit eines Anwalts auf dem Polizeiposten befragt, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte. Der Mann wird bei der zuständigen Behörde angezeigt. (sda)