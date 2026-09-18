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Mercedes kracht auf Autobahn-Rastplatz in Mumpf in Lastwagen: Fahrer tot

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Mercedes kracht auf Autobahn-Rastplatz im Aargau in Lastwagen – Fahrer stirbt

18.09.2026, 10:4118.09.2026, 11:04

Auf dem A3-Rastplatz Mumpf-Nord im Kanton Aargau hat sich am Donnerstagnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Autolenker prallte mit grosser Wucht gegen einen parkierten Sattelzug. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Mumpf/A3: Tödliche Kollision auf Rastplatz
Im Aargau ereignete sich ein tödlicher Autounfall.Bild: kantonspolizei aargau

Der Verunfallte fuhr gegen 14.15 Uhr mit seinem Auto auf der Autobahn A3 in Richtung Basel, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte. Beim Rastplatz Mumpf-Nord sei sein Fahrzeug in das Heck des parkierten Anhängers geprallt und habe sich darunter verkeilt.

Die Strassenrettung der Feuerwehr habe den Lenker aus dem Wrack geborgen. Die Identität des Opfers stehe derzeit nicht eindeutig fest. Auch die Unfallursache sowie die genauen Umstände seien unklar.

Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen auf. Zudem eröffnete die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung und ordnete eine Obduktion des Verstorbenen an.

Für die Bergungsarbeiten und die polizeiliche Unfallaufnahme war der Rastplatz Mumpf-Nord bis gegen 20 Uhr gesperrt. (dab/sda)

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