Polizeirapport

Fussgängerin stirbt bei Kollision mit Auto in Muttenz BL

Eine Fussgängerin ist am Montagabend in Muttenz BL von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Die 44-Jährige verstarb trotz rascher Reanimation noch auf der Unfallstelle, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Fussgängerin habe kurz nach 18.45 Uhr die vierspurige Prattelerstrasse im Bereich Chilchmatt von links überqueren wollen und sei dabei von einem 68-jährigen Autofahrer frontal erfasst worden. Bei der Kollision und dem Sturz auf die Fahrbahn habe sich die Fussgängerin schwere Verletzungen zugezogen, heisst es weiter in der Mitteilung.

Während der Tatbestandsaufnahme wurde die Prattelerstrasse für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. (sda)