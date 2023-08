Polizeirapport

Frau stürzt bei Ruine Wartenberg zwanzig Meter in die Tiefe

Eine 26-jährige Frau ist am Freitag bei der Ruine Wartenberg in Muttenz BL von einem Felsenvorsprung zwanzig Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu.

Bild: Kapo Basel-Landschaft

Wie die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall, als die Frau einige Schritte rückwärts ging. Dabei trat sie auf einen losen Stein, verlor das Gleichgewicht und stürzte ab. Sie prallte in einem Steilhang auf den mit Geröll bedeckten Boden.

Die Feuerwehr barg die Schwerverletzte aus dem unwegsamen Gelände. Ein Rettungshelikopter flog sie anschliessend in ein Spital. (sda)