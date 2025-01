Polizeirapport

15-Jähriger in Neuhausen am Rheinfall an Bushaltestelle angefahren und verletzt

Ein 15-jähriger Fussgänger ist am Freitag in Neuhausen am Rheinfall SH von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Er musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich um 07.40 Uhr bei der Bushaltestelle Rhenania auf der Zollstrasse im Bereich eines Fussgängerstreifens, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte.

Eine 57-jährige Autolenkerin war gemäss Polizeiangaben in Richtung Jestetten unterwegs, als es zur Kollision mit dem Jugendlichen kam. Die Unfallursache und der Unfallhergang werden untersucht. (sda)