Polizeirapport

Mann stirbt nach Unfall beim Hornussen im Kanton Bern

Auf einem Hornusserplatz in Neuenegg BE ist ein Mann am Sonntag von einem sogenannten Nouss am Kopf getroffen worden. Am Donnerstag erlag der 68-Jährige seinen schweren Verletzungen im Spital.

Wie die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilten, handelt es sich um einen Schweizer aus dem Kanton Solothurn. Laut der Mitteilung wurde er nach dem Unfall von einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Der Polizei wurde der Unfall am Montag nachträglich gemeldet. Sie hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Hornussen ist eine Schweizer Mannschaftssportart. Sie besteht darin, dass ein sogenannter Schläger der einen Mannschaft den Nouss so weit wie möglich ins Spielfeld hinausschlägt, wo die gegnerische Mannschaft den Nouss «abtut», also herunterholt.

Der Nouss, die Flugscheibe, ist laut dem Eidgenössischen Hornusserverband 78 Gramm schwer und misst rund sechs auf drei Zentimeter. Er kann eine Abschlaggeschwindigkeit von bis zu 306 Kilometern pro Stunde, eine Flughöhe von 50 bis 70 Metern und eine Flugweite von 330 Metern erreichen. (nih/sda)