Polizeirapport

Frau in Moutier BE von Auto angefahren und schwer verletzt

Eine Fussgängerin wurde am Mittwochnachmittag in Moutier BE von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt. Ein Rettungshelikopter flog sie in ein Spital.

Weshalb das Auto bei einer Kreuzung in die Frau fuhr, sei noch nicht geklärt, schrieb die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Fussgängerin stürzte durch die Kollision zu Boden.

Drittpersonen haben die Frau laut Mitteilung erst versorgt. Der betroffene Abschnitt auf der Solothurnstrasse war für mehr als zwei Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei Bern leitete Ermittlungen ein, um die Umstände des Unfalls zu klären. (sda)