Der Raubüberfall fand im Juweliergeschäft des Luxushotels Fairmont Le Montreux Palace am Genfersee statt. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Raubüberfall auf Juweliergeschäft in Luxushotel von Montreux VD

Bei einem Raubüberfall auf das Juweliergeschäft im Hotel Fairmont Le Montreux Palace am Genfersee in Montreux VD ist am Donnerstag Schmuck gestohlen worden. Die beiden Diebe konnten fliehen, verletzt wurde niemand.

Der Überfall fand gegen 17.40 Uhr auf der Empfangsebene des Luxushotels statt, wie die Waadtländer Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Das Online-Portal des «Blick» hatte zuerst darüber berichtet. Mehr Informationen versprach die Polizei für Freitag. Zunächst werde der Vorfall untersucht.

(hah/sda)