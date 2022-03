Fussgänger auf der Autobahn bei Muttenz BL unterwegs – Mehrere Unfälle

Ein Fussgänger auf der Autobahn A18 bei Muttenz BL hat am Mittwoch während des Feierabendverkehrs für Verwirrung gesorgt. Es kam zu Unfällen mit zwei Verletzten. Nach zwei Unfällen in Fahrtrichtung Jura und einem in Gegenrichtung musste der Schänzlitunnel in beiden Richtungen für den Verkehr geschlossen werden. Der Fussgänger wurde gefasst.

Erste Meldungen gingen bei der Polizei Basel-Landschaft gegen 17.30 Uhr ein, wie ein Polizei-Sprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht von «20 Minuten» bestätigte. Der Fussgänger, der unverletzt blieb, war in Fahrtrichtung Jura auf der A18 unterwegs. Warum er dies tat, war unklar. (sda)