Polizeirapport

16 Jahre nach mysteriösem Tötungsdelikt: Zweite Festnahme im Fall «Barchetsee»

Die Polizei hat vergangene Woche einen weiteren Verdächtigen im Fall «Barchetsee» festgenommen. Der 58-jährige Italiener befindet sich in Untersuchungshaft. Vor zehn Tagen war bereits ein 62-jähriger Schweizer verhaftet worden.

Am 13. Dezember 2007 war ein 27-jähriger Ägypter tot aus dem Barchetsee bei Oberneunforn TG geborgen worden. Bild: google street view

Der 58-jährige Italiener wurde am vergangenen Mittwochmorgen an seinem Wohnort im Kanton Schaffhausen von Einsatzkräften der Schaffhauser Polizei in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Thurgau festgenommen und inhaftiert.

Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen führt eine Strafuntersuchung gegen den Mann, das Zwangsmassnahmengericht hat Untersuchungshaft angeordnet, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Die Strafverfolgungsbehörden werfen dem Mann vor, am Tötungsdelikt «Barchetsee» mitverantwortlich beteiligt gewesen zu sein. Am 13. Dezember 2007 war ein 27-jähriger Ägypter tot aus dem Barchetsee bei Oberneunforn TG geborgen worden. Die Leiche wies Schusswunden auf und war mit einem 30 Kilogramm schweren Betonelement versenkt worden.

Bereits am 12. August war ein Tatverdächtiger bei der Einreise in Bargen SH festgenommen worden. Der 62-jährige Schweizer befindet sich ebenfalls in U-Haft, wie es im Communiqué weiter heisst.

Die Polizei hatte sich im März 2022 in der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ungelöst» an die Bevölkerung gewandt. Informationen nach der Fernsehsendung, umfangreiche Ermittlungen und die Auswertung neuer Spuren führten zum tatverdächtigen Schweizer. Die Ermittlungen von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft sind noch nicht abgeschlossen. (sda)