Polizeirapport

Anlage mit über 4100 Hanfpflanzen in Brislach BL ausgehoben

Bild: Kapo bl

Die Baselbieter Polizei hat in Brislach BL eine Hanf-Indoor-Anlage ausgehoben und einen 34-jährigen Mann vorübergehend festgenommen. Sie beschlagnahmte 4130 illegalen THC-haltige Hanfstauden.

Die Kontrolle in einem Gewerbehaus neben einer legalen CBD-Produktionsstätte fand am vergangenen Donnerstag statt, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte. Die beschlagnahmten Drogen hätten einen Verkaufswert von mehreren hunderttausend Franken gehabt.

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 34-jährigen Serben. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet. (sda)