Zwei Kletterer in Graubünden von Steinschlag getroffen



Ein Schweizer und eine Italienerin sind am Samstagnachmittag in Cama GR beim Klettern von einem Steinschlag getroffen worden. Sie wurden in ein Spital gebracht.

Die beiden seien mit einer Klettergruppe im Aufstieg zu den Felsen bei Piani di Verdabbio gewesen, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mit. Kurz nach 17 Uhr am Samstag seien die beiden von herabfallenden Steinen getroffen worden.

Die 31-jährige Italienerin habe schwere Kopf- und Rückenverletzungen erlitten. Sie sei von der Rega ins Spital nach Lugano geflogen worden. Der 29-jährige Schweizer sei von der Ambulanz Moesa ins Spital nach Bellinzona gebracht und dort ambulant behandelt worden. Die Kantonspolizei Graubünden kläre die genauen Umstände ab. (sda)

