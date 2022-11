Polizeirapport

Autofahrer in Gettnau LU mit fast 4 Promille Alkohol unterwegs – Resultat:

Bild: Kapo lu

Mit einem mächtigen Rausch im Gepäck und einem Schutzengel auf dem Beifahrersitz ist ein 43-jähriger Autofahrer am Montag in Gettnau LU verunfallt. Er blieb unverletzt, als er in einen Kandelaber prallte, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,99 Promille Alkohol.

Der Mann war kurz vor 15.30 Uhr im Willisauer Ortsteil Gettnau unterwegs, als er aus einem Kreisel fahren wollte, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und fuhr die Strassenlaterne.

Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. Dorthin kam er aber nicht etwa wegen Verletzungen: Die Polizei habe beim Mann wegen dessen Zustand selber keinen Atemalkoholtest durchführen können, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Auch Angaben zum Unfallhergang seien ihm nicht zu entlocken gewesen.

Ein im Spital durchgeführter Blutschnelltest ergab einen Wert von 3,99 Promille. Seinen Führerausweis ist der Mann los. Am Auto und am Kandelaber entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 25'000 Franken.

Laut der deutschen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann eine Konzentration von mehr als drei Promille lebensbedrohlich bis tödlich sein. (aeg/sda)

