Polizeirapport

Ammoniak ausgetreten: Grosseinsatz in Coop-Verteilzentrale in Gossau SG

In der Nacht auf Freitag ist in einem Technikraum der Coop Verteilzentrale in Gossau SG Ammoniak aus einem Kühlsystem ausgetreten. Die Feuerwehr evakuierte rund 50 Mitarbeitende. Das flüssige Ammoniak konnte gemäss einer Polizeimeldung gebunden und das bereits gasförmig gewordene Ammoniak kontrolliert abgelassen werden.

Die Einsatzkräfte vor Ort. Bild: kantonspolizei st.gallen

Die Feuer- und Chemiewehr von Gossau und St.Gallen konnten letztlich das Leck abdichten, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitagmorgen in einer Mitteilung. Für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.

Das betroffene Gebäude werde im Verlauf des Tages von der Feuerwehr wieder an den Betrieb übergeben werden. Coop lässt laut Kantonspolizei mitteilen, dass die Grundversorgung der Supermärkte sichergestellt sei. Am Freitag könnten jedoch nicht alle Verkaufsstellen der Region im gleichen Umfang mit Frischprodukten beliefert werden. (dab/sda)