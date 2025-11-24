Zoll in St. Margrethen SG findet gestohlenen Schmuck – in einem Brot

Am Grenzübergang St. Margrethen SG haben Mitarbeitende des Zolls in einem Fahrzeug Schmuck entdeckt, welcher mit einem Einbruchdiebstahl im Kanton Zürich in Verbindung gebracht wird. Ein Teil davon war in einem Brotlaib versteckt.

Diese Schmuckstücke wurden im Brot gefunden. Bild: bazg

Das ausreisende Fahrzeug mit französischem Kontrollschild sei am 19. November kontrolliert worden, schrieb das Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Montag in einer Mitteilung. Dabei fanden die Einsatzkräfte im Motorraum und im Innenraum des Fahrzeugs verschiedene Schmuckstücke, Uhren sowie ein Goldvreneli.

Das gesamte Diebesgut. Bild: bazg

Die Mitarbeitenden des Grenzübergangs übergaben die beiden Fahrzeuginsassen, rumänische Staatsangehörige, sowie das mutmassliche Diebesgut der Kantonspolizei St. Gallen. Der Fall sei schliesslich an die Kantonspolizei Zürich weitergeleitet worden. (dab/sda)