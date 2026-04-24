Polizeirapport

Heftiger Unfall auf der Autobahn A1 bei Härkingen: Eine Person gestorben

Auf der Autobahn A1 hat sich am frühen Freitagmorgen ein Unfall ereignet. Dabei seien mehrere Personen verletzt worden. Eine Person sei sogar verstorben.

Die Autobahn A1 ist eine der am meisten genutzten Strecken der Schweiz. Am Freitagmorgen musste sie zwischen Oftringen und der Verzweigung Härkingen in beide Richtungen gesperrt werden. Das hat zunächst das Newsportal «20 Minuten» vermeldet und auf den Verkehrsdienst TCS verwiesen.

Grund dafür sei ein heftiger Unfall, in den mehrere Autos verwickelt gewesen seien. Beim Unfall haben sich gemäss Angaben der Kantonspolizei Solothurn mehrere Personen verletzt. Eine Person sei in Folge des Unfalls gestorben.

Weiter berichtet das Newsportal, dass auch ein Rettungshelikopter im Einsatz gewesen sei. Mittlerweile ist die Autobahn in Richtung Zürich wieder offen, in Richtung Bern bildet sich aber weiterhin ein langer Stau. Es müsse mit einem Zeitverlust von 45 Minuten gerechnet werden.

Es wird empfohlen, das Gebiet zu umfahren. Reisende, die von Luzern her über die A2 kommen, sollen bei der Verzweigung Wiggertal in Richtung Zürich fahren und dann im Birrfeld via A3 in Richtung Basel fahren. (aargauerzeitung.ch)