Polizeirapport

Über neun Kilogramm Kokain in Lenzburg AG sichergestellt – 41-jähriger verhaftet

Die Kantonspolizei hat in Lenzburg AG einen 41-jährigen Mann verhaftet. Ihm wird Kokainhandel vorgeworfen. Während der Durchsuchung seiner Autogarage stellten die Fahnder 9.2 Kilogramm Kokain mit hohem Reinheitsgrad sicher.

Auch wurden in der Garage des Verhafteten am 23. Juni eine grössere Menge Bargeld, eine Schusswaffe und für den Drogenhandel benötigten Utensilien gefunden, wie die Aargauer Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.

Die Kantonspolizei war auf den 41-jährigen Türken aufmerksam geworden, als sie im Drogenmilieu ermittelte. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin einen Haft- sowie Durchsuchungsbefehl bei den Geschäftslokalitäten des Beschuldigten an. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft. (sda)