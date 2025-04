Polizeirapport

Frau nach Gewaltdelikt in Heerbrugg SG schwer verletzt

Eine 59-jährige Frau ist am Montag in Heerbrugg SG bei einem Gewaltdelikt schwer verletzt worden. Die Kantonspolizei St.Gallen fand das Opfer in einem Einfamilienhaus an der Kugelstrasse und nahm wenig später einen Tatverdächtigen fest, wie sie in einer Mitteilung schrieb.

Gemäss Polizeiangaben ging kurz nach 17.15 Uhr bei der Notrufzentrale die Meldung über eine schwerverletzte Frau ein. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte die Portugiesin sowie deren Ehemann angetroffen. Der mutmassliche Täter, ebenfalls portugiesischer Staatsbürger und dem Opfer bekannt, habe sich zunächst entfernt, sei aber im Rahmen der Fahndung festgenommen worden.

Am Tatort hätten die Einsatzkräfte zudem Hinweise auf ein Feuer entdeckt, woraufhin vorsorglich die Feuerwehr aufgeboten wurde. Die schwerverletzte Frau sei nach der Erstversorgung mit der Rega ins Universitätsspital Zürich geflogen worden.

Zur Art der Verletzungen machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Ob die Frau ausser Lebensgefahr ist und in welcher Beziehung sie zum mutmasslichen Täter steht, konnte die Polizei auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA noch nicht beantworten. (sda)