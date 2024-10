Bild: sda

Polizeirapport

Passant entdeckt im Kanton Schwyz Leiche: Rega im Einsatz

Am Montagmittag musste die Rega eine Leiche aus einem abgelegenen Gebiet der Schwyzer Gemeinde Illgau bergen. Zuvor hatte eine Privatperson den leblosen Körper entdeckt und die Polizei alarmiert.

Der Sprecher der Kantonspolizei Schwyz, Pascal Weber, erklärte gegenüber dem «Boten der Urschweiz», dass die Kantonspolizei am Montagmorgen die Rettungsflugwacht (Rega) für einen Einsatz angefordert habe. Eine Privatperson hatte zuvor in einem abgelegenen Bereich auf dem Gemeindegebiet von Illgau eine leblose Person gefunden.

Daraufhin machte sich die Rega-Crew von der Basis Erstfeld auf den Weg in das betreffende Gebiet. Die Bergung erfolgte im Laufe des Vormittags und gegen Mittag wurde der Leichnam zum Zivilschutzzentrum Kaltbach in Schwyz geflogen. Von dort aus wurde die verstorbene Person für weitere Untersuchungen an das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich überführt.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen laut Weber noch keine konkreten Informationen zu den Umständen des Todesfalls vor. Die Ermittlungen laufen in verschiedene Richtungen, wobei die Identifizierung der Leiche oberste Priorität hat. Es bleibt unklar, ob eine Fremdeinwirkung in Betracht gezogen werden muss. Weitere Erkenntnisse werden durch die Schwyzer Staatsanwaltschaft ermittelt, die die Untersuchungen leitet.

(red.) (pilatustoday.ch)