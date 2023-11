Polizeirapport

Kanton Waadt: Tödlicher Unfall bei Holzräumungsarbeiten

Ein 77-jähriger Schweizer ist in Vers-l'Eglise (VD) in der Nähe von Les Diablerets bei Holzräumungsarbeiten tödlich verunglückt.

Laut einer Pressemitteilung der Waadtländer Kantonspolizei hatte der Mann versucht, mit einer Baumaschine am Fluss Grande Eau Holz zu räumen. Unter dem Gewicht der Maschine habe ein Damm nachgegeben.

Die Baumaschine sei gekippt und der Mann in den Fluss geschleudert worden. Laut der in der Nacht auf Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung wurde der Mann von der Flussströmung mitgerissen.

Er sei einige hundert Meter weiter flussabwärts untergetaucht im Wasser gefunden worden. Der 77-Jährige aus der Region sei in einem ernsten Zustand in das Spital Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) in Lausanne gebracht worden. Dort sei er am späten Nachtmittag seinen Verletzungen erlegen.

Augenzeugen hatten die Polizei gegen 15.30 Uhr über den Unfall benachrichtigt. Laut der Pressemitteilung waren ein Helikopter der REGA, ein Krankenwagen und die Feuerwehr an dem Rettungseinsatz beteiligt. (sda)