Vermisster Rentner in unwegsamem Gelände an der Rigi tot aufgefunden

Ein seit über einer Woche in Goldau vermisster 73-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag von einem Polizei-Helikopter im Gebiet Ober Stockbann an der Rigi gesichtet worden. Der Vermisste konnte nur noch leblos aus dem unwegsamen Gelände geborgen werden.

Wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag weiter mitteilte, kann aufgrund der bisherigen Ermittlungen eine Dritteinwirkung ausgeschlossen werden. An der Suche nach dem Vermissten hätten sich rund zwei Dutzend Einsatzkräfte der Alpinen Rettung Schweiz, der Rettungsflugwacht, der Kantonspolizeien Zürich und Schwyz sowie dem Bundesamt für Polizei beteiligt. (sda)